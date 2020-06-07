ممثل الشبك في البرلمان: تمثيل الاقليات في الحكومة تمثيل اعتباري

2020/06/07 | 19:05 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – بغداد صرح النائب عن المكون الشبكي في البرلمان العراقي قصي عباس الشبكي لشبكة الاعلام العراقي بأنه تم تهميش الاقليات كالحكومات السابقة وان تمثيل الاقليات اعتباري.وقال بان “الدستور العراقي ينص على حق الجميع في اخذ المناصب الحكومية والوظيفية بشكل عادل ولكن كان هناك سيناريو مماثل لسيناريو الحكومات السابقة وان الوزارة التي اعطيت …

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