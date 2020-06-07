محمد رمضان يتعرض مع ابنه للتنمر بسبب لون بشرتهما.. كيف رد؟

2020/06/07 | 19:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….نشر الفنان محمد رمضان صورة له مع ابنه علي على صفحته الرسمية “فيسبوك” من كواليس تصوير كليب “كورونا فيروس”، لكنه تفاجأ بتعليق إحدى المُتابعات.وعلقت المتابعة على الصورة قائلة: “أسود زي أبوه المصيبة انه محدش من عياله في جمال امهم او لونها”.لم يصمت رمضان تجاه التنمر على ابنه، ورد عليها قائلاً: “أنا […]

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