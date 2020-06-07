وزير التخطيط يوجه بتشكيل لجنة لتنفيذ مشروع تشغيل الشباب

2020/06/07 | 19:09 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد وجه وزير التخطيط خالد بتّال النجم، اليوم الأحد، بتشكيل لجنة قانونية وفنية لتوفير البيئة الملائمة للمشاريع الشبابية.وقال وزير التخطيط في بيان ، إنه "وجه بتشكيل لجنة قانونية وفنية، لتوفير البيئة الملائمة للمشاريع الشبابية المزمع تنفيذها ضمن المشروع الوطني لتشغيل الشباب"، مؤكدا "دعمه الكبير للمشروع الوطني لتشغيل الشباب، لما يمثله هذا المشروع من أهمية في توفير المزيد من فرص العمل، وفق رؤية تنموية تهدف الى خلق انشطة اقتصادية متنوعة، فضلا عن دوره المهم في تعزيز مكانة القطاع الخاص في التنمية".وأضاف البيان انه "جاء ذلك خلال لقاءه بممثلي البنك المركزي العراقي، وعدد من مصارف القطاع الخاص، والشركة العراقية للكفالات المصرفية،بحضور وكيلي الوزارة، ومدير عام الدائرة القانونية فيها"، لافتا الى انه "جرى خلال الاجتماع، مناقشة الخطوات السابقة واللاحقة المتعلقة بالمشروع الوطني لتشغيل الشباب، وفق الآليات القانونية والإدارية السليمة، الضامنة لنجاح المشاريع الشبابية التي سيتم تنفيذها تحت خيمة هذا المشروع، ضمن مبادرة البنك المركزي العراقي، لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة".كما وجه النجم، بـ"تشكيل لجنة قانونية وفنية، برئاسة الوكيل الإداري للوزارة، وتضم المنسق العام للمشروع،والدائرة القانونية، وممثلين عن البنك المركزي والمصارف المعنية، تتولى دراسة تفاصيل المشروع، ورسم المسارات السليمة من خلال تحديد الآليات المناسبة القابلة للتطبيق ،بهدف ضمان نجاح المشاريع، وحقوق جميع الأطراف".

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