مناظرة فكرية بين الشيخ والفيلسوف .. في معنى الإرهاب الفكري - قاسم المحبشي

2020/06/07 | 19:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#قاسم_المحبشي مناظرة فكرية بين الشيخ والفيلسوف في معنى الإرهاب الفكري ذات يوم من عام 1992 كنت في جامعة صنعاء لغرض متابعة تعييني معيدا في كلية الآداب بناءًا على رسالة من رئيس جامعة عدن حينها محمد العمودي إلى رئيس جامعة صنعاء عبدالعزيز المقالح دعكم منها.



في صباح ذلك اليوم ذهبت إلى كلية الجامعة وشاهدت جموع محتشدة بجانب قاعة جمال عبدالناصر معظمهم بالزي اليمني التقليدي وبعضهم يحملون أسلحة نارية.



سألت أحد ......





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