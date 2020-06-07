تحالف سائرون يحدد امورا “غير قابلة للتفاوض” في الحوارات العراقية الأمريكية

2020/06/07 | 19:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف تحالف سائرون عن وجود أجندات غير عراقية، تتحكم بالبعض بعيدا عن المصلحة العليا للوطن، محددا امورا غير قابلة للتفاوض في الحوارات العراقية الأميركية المقرر إجراؤها الاسبوع الحالي.

وقال القيادي في التحالف صباح الساعدي، في بيان إن الوفد العراقي المفاوض يجب ان يُطلع الشعب على موضوعات التفاوض وتحديد الثوابت الوطنية التي لا يمكن التنازل عنها.

مضيفا أن من اهم الثوابت الوطنية هو استعادة السيادة العراقية الكاملة وافتكاك رهن القرار السيادي العراقي من التبعية في صراعات المنطقة، محذرا بالقول ان اي مخرجات لا تحقق السيادة الكاملة وتمس استقلال العراق بقراره السيادي ستكون لها عواقب وخيمة يجب العمل على تجنبها بالمطلق.

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