وزارة الصحة: تسجيل 1268 إصابة جديدة بكورونا و282 حالة شفاء و28 حالة وفاة

2020/06/07 | 19:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة، تسجيل ألف ومئتين وثمان وستين إصابة جديدة بفايروس كورونا، ومئتين واثنتين وثمانين حالة شفاء، وثمان وعشرين حالة وفاة في عموم العراق، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان، إنها اجرت الفحص على ثمانية الاف وستمئة وتسعة نماذج في جميع المختبرات المتخصصة في العراق، ليبلغ بذلك المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق، ثلاثمئة وثلاثة الاف وثلاث وخمسين حالة.

ولفت البيان، إلى أن مجموع الإصابات بفايروس كورونا في العراق بلغ اثني عشر الفا وثلاثمئة وست وستين، ومجموع حالات الشفاء خمسة الاف وست وثمانين فيما بلغ المجموع الكلي للراقدين بالمستشفيات ستة الاف وثمانمائة وأربعة وثلاثين.

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