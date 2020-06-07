صوره أحد الجيران.. ضرب زوجته حتى الموت أمام طفلهما

2020/06/07 | 19:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… لم يعلم الشخص الذي التقط هذا الفيديو المروع أنه سيصبح دليل إدانة زوج بقتل زوجته، بعدما انهال عليها ضربًا حتى توفيت في إحدى قرى الهند.وحسب مانقلت “سبق” عن موقع “ذا كوينت” الإخباري الهندي، ألقت الشرطة في ولاية أوتار براديش القبض على رجل مدمن للخمر يوم الأربعاء الماضي بتهمة قتل زوجته في قرية […]

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