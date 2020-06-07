الكاظمي: سوء النظام الإداري عرقل العديد من المشاريع ونعمل جاهدين على إصلاحه

2020/06/07 | 19:15 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين] أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، أن سوء النظام الإداري عرقل العديد من المشاريع ونعمل جاهدين على إصلاحه .

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