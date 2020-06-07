2020/06/07 | 19:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكد وزير الخارجية الامريكي الاسبق كولن باول في لقاء مع شبكة سي أن أن ، الاحد، أن الرئيس دونالد ترامب خرق الدستور ، مما يضيف منتقدا آخر إلى قائمة متزايدة من كبار المسؤولين العسكريين السابقين الذين انتقدوا بشدة رد الرئيس على الاحتجاجات.وقال باول في المقابلة التي ترجمتها وكالة /المعلومة / إن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية الامريكية الاسبق: ترامب خرق الدستور الامريكي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية الامريكية الاسبق: ترامب خرق الدستور الامريكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).