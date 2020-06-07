4 أسباب للشعور بآلام أسفل الظهر عند السعال

2020/06/07 | 19:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..يعاني الكثيرون من مشاكل في الظهر وبخاصة الأشخاص الذين يمارسون الأعمال المكتبية والتي تتطلب منهم الجلوس لساعات طويلة.إلا أن الكثيرين لايشعرون بهذه الآلام إلا عند القيام بحركة خاطئة أو حمل بعض الأوزان، كما أن البعض يشعرون بآلام في المنطقة السفلى من الظهر عند السعال.وبحسب ما نشر موقع Natural News الأمريكي، فهناك […]

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