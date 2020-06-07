وزير المالية يكشف عن ملامح خطة حكومية إصلاحية لتعظيم موارد الدولة وتأمين رواتب الموظفين

2020/06/07 | 19:15 - المصدر: بغداد اليوم

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وقال وزير المالية علي عبد الأمير علاوي في مؤتمر صحفي عقده في مجلس الوزراء ان" مجلس الوزراء اجتمع لهذا ا...





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