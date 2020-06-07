مصدر: اغلاق جميع مداخل ومخارج بغداد

2020/06/07 | 19:15 - المصدر: بغداد اليوم

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مصدر لبغداد اليوم: غلق جميع مداخل ومخارج العاصمة بغداد تطبيقا للحظر الشامل وهناك نية للتوجه نحو الحظر الصحي.

وقال وزير المالية علي عبد الأمير علاوي في مؤتمر صحفي عقده في مجلس الوزراء ان" مجلس الوزراء اجتمع لهذا اليوم بشأن الإصلاحات والإجراءات الضرورية لمعالجة الازمة المالية والمشكلة ليست بتراجع أسعار النفط وكورونا وانما ابعد واعظم .

لدين

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت محافظة المثنى، اليوم الاحد، فرض حظر شامل على جميع مناطق المحافظة بعد ازدياد عدد الاصابات بفيروس كورونا.

وذكر المكتب الاعلامي للمحافظ في بيان "وجهنا لقوات الأمنية بفرض حظرصحي شاملللتجوال لكثرة الإصابات بفايروس

بغداد اليوم _ واسط

أعلنت قيادة الشرطة في واسط، اليوم الأحد، فرض حظر شامل اعتباراً من 12 بعد منتصف الليل وحتى اشعار اخر، وذلك على خلفية تسجيل المحافظة 97 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا.

وذكرت قيادة الشرطة، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة

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