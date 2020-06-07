بالصور.. اختناقات مرورية في بغداد بعد قرار لعملياتها بالغاء الاستثناءات والسماح لجهة وحيدة بالتحرك

2020/06/07 | 19:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

ذكر مراسل بغداد اليوم ، الاحد 7 حزيران 2020، ان شوارع العاصمة شهدت اختناقات مرورية قبل وبعد الساد...





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