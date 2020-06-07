إصابة امام مسجد بكورونا واغلاق جامعين بمنطقة في اقليم كوردستان

2020/06/07 | 19:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية الاوقاف والشؤون الدينية في ادارة كرميان باقليم كوردستان، اليوم الاحد، عن اصابة امام مسجد في قضاء كلار أم المصلين في جامعين بفيروس كورونا، مشددة على ضرورة ان يقوم جميع المصلين في الجامعين بالفحص للتأكد من عدم اصابتهم بالمرض.

وكتب مدير اوقاف كرميان بالوكالة صباح حمه صالح في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منشورا اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، اشار فيه الى ان امام مسجد في مدينة كلار مركز ادارة كرميان اصيب بفيروس كورونا، لافتا الى الشخص المذكور قام بامامة المصلين في جامعي "شيخ ابراهيم" في منطقة بنكرد و"الشيخ عبدالقادر الكيلاني" في منطقة فرمانبران.

واضاف ان المواطنين الذين ادوا الصلاة في هذين الجامعين يتوجب عليهم مراجعة مستشفى كلار لاجراء فحص مرض كورونا.

وتابع انه سيتم اغلاق الجامعين بوجه المصلين من اجل سلامة الجميع.

و اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان في وقت سابق من اليوم تسجيل خمس حالات وفاة و 133 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

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