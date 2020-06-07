غلق السيطرات والغاء جميع الاستثناءات.. هل “خلطت” عمليات بغداد بشأن قرار الحظر الجزئي وطبقته قبل أسبوع من موعده؟

2020/06/07 | 19:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد انتشرت شكاوى من قبل اعلاميين وكوادر طبية، أكدت من خلالها قيام جميع السيطرات بمنع العبور والغاء جميع الاستثناءات بشكل مفاجئ.وأبلغ اعلاميون زملاء، منصة “يس عراق” بأن القوات الامنية اغلقت السيطرات بشكل مفاجئ بنحو الساعة السادسة مساء، ومنعت جميع الاستثناءات من العبور.وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية قد أكدت […]

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