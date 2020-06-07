اقتصاد الكويت لن يستطيع الصبر أكثر،، استئناف رحلات الطيران وفتح المساجد

2020/06/07 | 19:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: تستعد دولة الكويت لإنهاء الاغلاق التام في قطاع الطيران التجاري بعد إجراءات مشددة عقب انتشار وباء كورونا في البلاد.وأعلن وزير الدولة لشؤون الخدمات مبارك الحريص، أن إدارة الطيران المدني وضعت خطة لتشغيل الرحلات التجارية من وإلى مطار الكويت.وقال الحريص بحسب تصريح لوكالة “كونا” الكويتية: “التشغيل سيكون على ثلاث مراحل تدريجية، […]

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