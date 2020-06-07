ميشغان..اعلامية تقود حملة توعيةوالقنصل العراقي يوضح اجراءات التعامل مع الجالية

2020/06/07 | 19:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علاء السوداني- ميشغان/..في ظل حملات التوعية المكثفة التي تشهدها دول العالم للسيطرة على جائحة كورونا ، بادرت الناشطة الاعلامية الامريكية من أصول عراقية انغام مهدي هاشم الموسوي ،الى قيادة حملة في ولاية ميشيغان الامريكية تحت شعار ( معا من اجل القضاء على جائحة كورونا ).وتضمن برنامج الحملة التوعية والارشادات الصحية للمجتمع في الولاية، […]

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