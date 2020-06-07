فستان زفاف لبناني يُحرك قوى الأمن الداخلي بسرعة

2020/06/07 | 19:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… ضبطت قوى الأمن الداخلي في لبنان 2,2 كيلوغرام من الهيرويين معدة للتهريب إلى أحدى دول شمال إفريقيا في شحنة تضم فستان زفاف وزينة نسائية وأدوات مطبخية.وأشارت قوى الأمن الداخلي في بيان نقلته وكالة “فرانس برس” إلى توافر معلومات حول “قيام أشخاص مجهولين بالتحضير لعملية شحن فستان زفاف، وزينة نسائية وأدوات تستخدم داخل […]

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