بعد تجاوز حاجز الألف إصابة.. الأزمة النيابية تؤكد سيطرتها على كورونا وتكشف عن الإجراءات الجديدة

2020/06/07 | 19:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… أكدت خلية الأزمة النيابية، الأحد، أن وزارة الصحة والكوادر الصحية لازالت مسيطرة على انتشار وباء كورونا، فيما كشفت عن الإجراءات الجديدة لمواجهة كورونا بعد انتهاء مدة حظر التجوال الشامل.وقال عضو اللجنة عبد عون علاوي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “وزارة الصحة والكوادر الصحية لازالت مسيطرة على انتشار فيروس كورونا رغم تجاوز […]

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