معتصمو التحرير

2020/06/07 | 19:26 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرإثر مقتل شخص على يد مجموعة متهمة بتجارة المخدرات، دعا معتصمون في ساحة التحرير الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي رئيس جهاز مكافحة الإرهاب إلى التدخل الفوري لحماية المتظاهرين من "العصابات والمندسين".

تبرأ متظاهرون في ساحة التحرير من حادثة مقتل شخص واتهموا "ميليشيات" بالوقوف وراء الحادث

واتهمت تنسيقية "معتصمو ساحة التحرير"، من وصفتهم بـ "أحزاب السلطة بزج ميليشيات لخلق الفتنة والمشاكل داخل ساحات الاحتجاج، من أجل أن إيهام الرأي العام وتشويه صورة المتظاهرين، بعد ارتفاع وتيرة الاحتجاجات في المحافظات وقرب انتهاء مهلة محافظتي النجف والمثنى".

وقالت التنسيقية، في بيان، إن "ما حصل في ساحة التحرير لا يمثل المتظاهرين الأحرار الذين خرجوا من أجل أن يكون الوطن قويًا عزيزًا لائقًا بأبنائه، وعليه نحن (معتصمو ساحة التحرير)، نرفض وبشدة تواجد هكذا عناصر داخل الساحة لأنهم يمثلون أجندتهم وأحزابهم الفاسد، ونحن خرجنا ليكون أمن الوطن وسلامته بيد القوات الأمنية بكافة صنوفها، ومنع تدخل الميليشيات الخارجة عن القانون في أمن البلاد".

وطالب التنسيقية وفق البيان، القوات الأمنية، بـ"البحث عن منفذ الجريمة التي حدثت، بأسرع وقت ممكن"، مؤكدين مواصلتهم "التواصل مع الأجهزة الأمنية من أجل أن تبقى الساحة خالية من المخربين والتبليغ عن منفذ الجريمة حال معرفة مكانه ومساعدة القوات بالقبض عليه".

ووجه معتصمو ساحة التحرير، نداءً إلى الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي طالبوه فيه "بالتدخل الفوري لحماية المتظاهرين".

إلى ذلك، طالبت أم أحمد الملقبة بـ"أم الثوار"، الفريق الساعدي بـ"التدخل وحماية ساحة التحرير من المندسين والمخربين والحفاظ على ثورة تشرين ردًا للجميل"، فيما ذكر المدون يحيى بتغريدة له، أن "المتظاهرين طالبوا الساعدي بالنزول إلى ساحة التحرير وتصفيتها من العصابات".

وشهدت ساحة التحرير، يوم السبت 6 حزيران/يونيو، مقتل شخص على يد مجموعة متهمة بـ"تجارة المخدرات"، قبل أن يلاحقهم عدد من المتظاهرين ويسلمون اثنين من أفرادها إلى القوات الأمنية.

دعا متظاهرون قائد جهاز مكافحة الإرهاب عبد الوهاب الساعدي إلى التدخل لحماية المتظاهرين من "المندسين"

بالمقابل، استغلت حسابات، يتهمها ناشطون بـ"مولاة" أحزاب وفصائل مسلحة، الحادثة لمهاجمة متظاهرين ومعتصمين في ساحة التحرير والتحريض عليهم واتهامهم بارتكاب أعمال عنف، داعين إلى فض الاعتصامات بالقوة.

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متظاهرو التحرير على مشارف المنطقة الخضراء (فيديو)

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