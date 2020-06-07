2020/06/07 | 19:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متظاهرون يحرقون منزل محافظ النجف) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متظاهرون يحرقون منزل محافظ النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).