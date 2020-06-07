2020/06/07 | 19:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجل يردي ابنه قتيلاً ويصيب ثلاثة اطفال بإطلاق رصاص خلال حفل قرب كركوك

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رجل يردي ابنه قتيلاً ويصيب ثلاثة اطفال بإطلاق رصاص خلال حفل قرب كركوك) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رجل يردي ابنه قتيلاً ويصيب ثلاثة اطفال بإطلاق رصاص خلال حفل قرب كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).