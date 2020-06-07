بعد مظاهرات هتفت ضد “الأسد”… تعزيزات عسكريّة تصل مدينة السويداء

2020/06/07 | 19:33 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقدمت قوّات الأمن السوريّة تعزيزات عسكريّة إلى مدينة #السويداء، بعد أن شهدت المدينة مظاهرات هتفت ضد الرئيس السوري “بشار الأسد”.وأفادت شبكة «السويداء 24» بدخول تعزيزات عسكريّة مساء اليوم الأحد وعربات مصفحة إلى أحياء مدينة…

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