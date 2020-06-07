بدء حظر التجوال الشامل في بغداد وإغلاق جميع المناطق في داخل العاصمة وتحديد الفئات المشمولة بالحركة

2020/06/07 | 19:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أفاد مصدر أمني في العاصمة بغداد ، اليوم الاحد، بدء القوات الأمنية بإغلاق الشوارع وبعض الجسور، ومنع مرور العجلات عبر السيطرات حتى الساعة الثامنة مساءً، بعد أن تم إغلاقها بشكل مفاجئ. وقال المصدر لـ”العهد نيوز”، إنه سيتم فتح السيطرات أمام العجلات عند الساعة الثامنة مساءً، وبعدها تغلق من جديد ويبدأ حظر التجوال الشامل […]

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