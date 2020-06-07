العراق يتجه للاقتراض من “البنك الدولي” لمعالجة أزمته الاقتصادية

2020/06/07 | 19:39 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس #الحكومة_العراقية، #مصطفى_الكاظمي، الأحد، خلال جلسة مجلس الوزراء العراقي الاستثنائية، إن «#العراق يمر بأزمات وتحديات كبيرة».وأكّد “لكاظمي” إبّان ترأسه الجلسة، أن «البلاد تمر بأزمات وتحديات كبيرة في الجانب المالي وجائحة #كورونا المستجد، وانهيار…

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