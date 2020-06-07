القانونية النيابية: اجتماع مرتقب لمناقشة آلية احتساب الأصوات في الانتخابات

2020/06/07 | 19:41 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أفصحت اللجنة القانونية النيابية، عن اجتماع مرتقب لمناقشة آلية احتساب الأصوات في قانون الانتخابات.وقال عضو اللجنة، صائب خدر، اليوم الأحد، إن "اللجنة اجتمعت مع رؤساء الكتل السياسية وبرئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي بشأن قانون الانتخابات".وأوضح أن "القانون تم إقراره على أساس الأقضية"، مشيرا إلى أن "اجتماعا مرتقب مع نواب المحافظات لتحديد الأقضية ومناقشة آلية احتساب القضاء بحسب عدد النفوس والسكان".وأضاف أن "موضوع الدوائر المتعددة هناك انقسامات حولها"، لافتا إلى أن "وزارة التخطيط واللجنة القانونية هي المعنية بتحديد الأقضية ومن ثم عرضها على مجلس النواب واعتمادها".ووجّه النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، بوضع اللمسات الأخيرة على جدول قانون الانتخابات الجديد وعرضه أمام مجلس النواب خلال الجلسات القريبة المقبلة.

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