واسط تفرض الحظر الشامل في عموم المحافظة اعتبارا من يوم غد الاثنين

2020/06/07 | 19:41 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/واسط اعلنت قيادة شرطة واسط، عن فرض حظر شامل في عموم المحافظة اعتبارا من الغد وحتى اشعار اخر.وقالت القيادة في بيان انه "تقرر فرض حظر شامل على التجوال داخل المحافظة يبدأ من يوم غد وحتى اشعار اخر".واضافت انه "تقرر ايضا منع الدخول والخروج من والى المحافظة"، مشيرة الى ان "هذا الاجراء اتخذ بسبب الزيادة الكبيرة والمتزايدة بالاصابات بوباء كورونا بالمحافظة".واعلنت وزارة الصحة والبيئة اليوم الاحد، عن تسجيل (١٢٦٨) إصابة بكورونا في عموم العراق بينها 97 اصابة بمحافظة واسط.

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