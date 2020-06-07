2020/06/07 | 19:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زهير_الخويلدي " الموسيقى تعطي روحا لقلوبنا وأجنحة للتفكير"يمكن رصد الكثير من المفارقات في مستوى الموقف الفلسفي الذي يتبناه أفلاطون من الفن: فهو من ناحية يعتبر الجميل روعة الحقيقة من ناحية وينفي عن العمل الفني من ناحية أخرى امكانية التعبير عن المعرفة اليقينية، وهو كذلك يعتبر البساطة الحقيقية تلك التي تجمع بين الخير والجمال ولكنه يشترط التأثر بالحب لكي يصبح الانسان شاعرا ويعتبر الجميل هو الواضح والمحبوب ويكش ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفارقات الفن عند أفلاطون - زهير الخويلدي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفارقات الفن عند أفلاطون - زهير الخويلدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).