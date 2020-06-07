كَيْفَ نَحْمي السُّودان من أخطار سد النهضة ؟! - فيصل عوض حسن

2020/06/07 | 19:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فيصل_عوض_حسن في حَالةٍ لا نملك إلا وصفها بأنَّها لُطْفٌ إلهي، فَضَحَت السيِّدة وزير خارجيَّة السُّودان دون قَصْدٍ منها، استهتارها و(تضليلات) رُؤسائها ورُفقائها في ما يخص سَدَّ النهضة وأخطاره، إذ قالت في لقائها مع قناتي (العربية والحَدَث) يوم 5 يونيو 2020: لابد من وجود (دراسات) لآثار السد السَّالِبَة، و(تبادل) المعلومات حول (كِمِّيات) المياه القادمة من إثيوبيا، وذَكَرت بأنَّ هناك قضايا (فنيَّة عَالِقَة)، يُمكن ......





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