بعد تسجيل 265 اصابة بكورونا اليوم.. صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للحالات المؤكدة

2020/06/07 | 19:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بيان رسمي

صحة الرصافة تبين التوزيع الجغرافي للاصابات ال"٢٦٥" بفيروس كورونا المسجلة اليوم

#اعلام_صحة_الرصافةاعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي عن تسجيل ٢٦٥ اصابة جديدة بفيروس كورونا ٦٢ اصابة منها شخصت خلال المسح الميداني ليرتفع العدد التراكمي للاصابات في الرصافة الى ٣٥٧٣ اصابة.

وقال الساعدي ان "صحة الرصافة سجلت ٢٦٥ اصابة جديدة موزعة كالتالي:.

* ٦٢ حالة خلال المسح الميداني في مناطق مدينة الصدر والشعب والنهروان والحسينية والبلديات والمشتل— الاصابات المشخصة خلال مراجعة المؤسسات الصحية* مدينة الصدر ٩٧ حالة ضمن محلات ٥٤٣، ٥٣٨، ٥٣٢، ٥٦٣، ٥٥٧، ٥٢٧، ٥٥٤، ٥٤٧، ٥٦٥، ٥١٧، ٥٢٠، ٥٥٩، ٥٢١، قطاعات ١٢، ٧٧، ٤٣، والزراعي* البلديات ٢٢ حالة ضمن محلات ٧١٧، ٧٣٤، ٧٢٨، المعسكر* العبيدي حالتين محلة ٧٥١، ٧٥٦* الطالبية ١٢ حالة ضمن محلات ٣٢٣، ٣٢١* الامين ١٠ حالات محلة ٧٢٥* البنوك حالة واحدة محلة ٣١٥* الحسينية ٥ حالات في حي الزهور وشارع ٣٠ ومحلة ٢٢٢* الغدير حالة واحدة محلة ٧٠٦* المشتل ٢ حالة محلة ٧٢٩، ٧٥١* ام الكبر حالة واحدة* الدسيم حالة واحدة* الفضيلية حالة واحدة* السعدون حالتين محلة ١٠١* الكرخ ٤ حالات في المنصور محلة ٦١١، ٦٠٧ واليرموك والدورة محلة ٦٠٣* الكرادة حالتين محلة ٩٠١* الشعب ٢٧ حالة ضمن محلات ٣٥٦، ٣٢٥، حي اور* شارع فلسطين ٣ حالات محلة ٥٠٦، ٥٠٨* المعامل حالة واحدة محلة ٧٩٩* حي البساتين ٤ حالات* بغداد الجديدة ٣ حالات محلة ٧٠١، ٧١١، ٧٠٩* شيخ عمر حالة واحدة* كمب سارة حالة واحدة ٩١٠

واضاف الساعدي ان "الحالات نقلت الى اماكن الحجر الصحي لتلقي العلاج"، مشيرا الى ان "العدد التراكمي للاصابات ارتفع الى ٣٥٧٣ حالة توفي منهم ١٢١ واكتسب الشفاء منهم ١٥٢٤ فيما تبقى قيد العلاج ١٩٢٨ ".

وحذر الساعدي من الوصول الى مرحلة فقدان السيطرة بعد تزايد اعداد الاصابات جراء اهمال بعض المواطنين وعدم الاكتراث لاجراءات الوقاية ومخاطر الفيروس وتسببهم باصابة الكوادر الصحية".



انتهى

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