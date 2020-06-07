عمليات بغداد: إلغاء جميع الاستثناءات من حظر التجوال من 6 مساءً إلى 5 فجراً ما عدا سيارات الإسعاف

2020/06/07 | 19:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الأحد (7 حزيران 2020) إلغاء جميع الاستثناءات من حظر التجوال من 6 مساءً إلى 5 فجراً ما عدا سيارات الإسعاف.

ونقلت وكالة الانباء العراقية (واع) عن عمليات بغداد، إعلانها "إلغاء جميع الاستثناءات من حظر التجوال من 6 مساءً إلى 5 فجراً ما عدا سيارات الإسعاف".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني، بإغلاق جميع مداخل ومخارج العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)،إن "القوات الأمنية أغلقت جميع مداخل ومخارج العاصمة بغداد تطبيقا للحظر الشامل".

ووجه رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أمس السبت (6 حزيران 2020) بتمديد حظر التجوال اسبوعاً، فيما أصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية 8 قرارات.

وجاء في قرارات لجنة الصحة والسلامة: "استمرار الحظر الشامل لمدة اسبوع، بدءا من يوم الأحد الموافق 7/6/2020، ولغابة يوم السبت الموافق 13/6/2020، مع التشديد لتطبيقه بصورة دقيقة بحسب الإجراءات التي وضعتها وزارة الصحة مع بدء الحظر الجزئي للتجوال بتاريخ 14 حزيران الجاري ".

بغداد اليوم _ بغداد

كشف وزير المالية، علي عبد الأمير علاوي، اليوم الاحد، عن خطة حكومية إصلاحية لتعظيم موارد الدولة وتأمين رواتب الموظفين، فيما أكد امتلاك وزارته حزمة من القرارات ستقدم خلال ثلاثة اشهر إلى مجلس الوزراء والبرلمان.

وقال علي ع

بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر أمني، الأحد (7 حزيران 2020) بإغلاق جميع مداخل ومخارج العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)،إن "القوات الأمنية أغلقت جميع مداخل ومخارج العاصمة بغداد تطبيقا للحظر الشامل".

ووجه رئيس الوزراء، مصطفى الك

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت محافظة المثنى، اليوم الاحد، فرض حظر شامل على جميع مناطق المحافظة بعد ازدياد عدد الاصابات بفيروس كورونا.

وذكر المكتب الاعلامي للمحافظ احمد منفي جودة في بيان ان الاخير "وجه القوات الأمنية بفرض حظر صحي شامل

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