ترامب يرد على كولن باول: العراق لم يمتلك اسلحة دمار شامل ولكننا خضنا الحرب

2020/06/07 | 19:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تصريح وزير الخارجية الأسبق كولن باول، الذي قال إنه سيصوت لجو بايدن في الانتخابات الرئاسية القادمة، وذكّره بحرب اسقاط النظام العراقي السابق برئاسة صدام حسين.

وقال ترامب في تغريدة نشرها حسابه بموقع تويتر : "كولن باول، متغطرس حقيقي كان مسؤولا عن إدخالنا في حروب الشرق الأوسط الكارثية، وقد أعلن لتوه أنه سيصوت لمتغطرس آخر هو جو بايدن النعسان".

وأضاف: "ألم يقل باول إن العراق امتلك أسلحة دمار شامل؟ العراق لم يمتلكها، لكننا خضنا الحرب".

وجاءت تغريدة ترامب ردا على تصريح باول لشبكة "سي إن إن"، حيث قال: "بالتأكيد لا يمكنني بأي حال من الأحوال التصويت لصالح الرئيس ترامب هذه السنة".

وتأتي تصريحات باول، أول وزير للخارجية وأول رئيس لهيئة الأركان المشتركة من أصول أفريقية في الولايات المتحدة، فيما يتزايد عدد المسؤولين الرفيعين السابقين الذين يعبرون عن استيائهم إزاء نهج الرئيس ترامب في التعامل مع الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد في أعقاب وفاة جورج فلويد، الرجل الأسمر الذي لقي حتفه في نهاية ايار الماضي خلال اعتقاله في ولاية مينيسوتا.

وأعرب باول عن "فخره" إزاء عدد المسؤولين العسكريين السابقين والدبلوماسيين الذين انتقدوا رد ترامب على الاحتجاجات التي تخللتها أعمال نهب وتخريب.

وقال "أعتقد أن ما نراه الآن، هذه الحركة الاحتجاجية الأضخم التي أراها في حياتي، أعتقد أنها تشير إلى أن البلاد أصبحت أكثر حكمة بشأن هذا الأمر ولن نقبله بعد الآن".

بغداد اليوم _ بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، الشروع بالخطوات العملية في الحكومة لمواجهة التحديات المالية والصحية المتمثلة بجائحة كورونا، وذلك بعد إكمال الكابينة الوزارية.

ونقل المكتب الاعلامي للكاظمي، عن الكاظمي

بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال استقباله رئيس الجمهورية برهم صالح ، الاحد 7 حزيران 2020، توظيف الحكومة كل إمكانياتها للارتقاء بالواقع الخدمي ومواجهة الفساد.

وقال بيان رسمي صادر عن المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء انه &

بغداد اليوم-ذي قار

قررت خلية أزمة محافظة ذي قار، الأحد (7 حزيران 2020) تفريغ مستشفى الحسين للمصابين بفيروس كورونا، تسجيل أكثر من بعد 100 إصابة في يومين.

وذكرت الخلية، في بيان، أنها "قررت تفريغ مستشفى الحسين من جديد ليكون مكانا

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