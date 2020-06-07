عمليات بغداد تلغي جميع الاستثناءات من حظر التجول

2020/06/07 | 19:54 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الأحد، عن إلغاء جميع الاستثناءات من حظر التجول.

وذكرت القيادة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، انه "تم إلغاء جميع الاستثناءات من حظر التجوال من السادسة مساءً إلى الخامسة فجراً ما عدا سيارات الإسعاف".وأفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بتوقف حركة العجلات بصورة تامة في سيطرات بغداد، مؤكداً أن ذلك جاء بعد توجيهات بإغلاق السيطرات.

وكان مراسل السومرية نيوز قد أفاد في وقت سابق من، اليوم الاحد، بان السيطرة الامنية قرب جسر الطابقين منعت مرور الصحفيين رغم استثنائهم من قرار حظر التجوال.





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