2020/06/07 | 19:57 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مستشار رئيس الوزراء: لا علاقة لي بتمويل الأندية الرياضية.. لست وزيراً للمالية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/07 | 19:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشار رئيس الوزراء: لا علاقة لي بتمويل الأندية الرياضية.. لست وزيراً للمالية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشار رئيس الوزراء: لا علاقة لي بتمويل الأندية الرياضية.. لست وزيراً للمالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).