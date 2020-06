شاهد الاحتجاجات الأمريكية،، إسقاط تمثال عنصري والامريكيون: تشبه لحظة “تمثال صدام”!

2020/06/07 | 20:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أسقط محتجون امريكيون، اليوم الاحد، تمثال لأحد رموز تجارة الرقيق في القرون الوسطى في تاريخ الولايات المتحدة.وتطورت الاحتجاجات على مقتل المواطن الاسود جورج فلويد خلال الايام الماضية لتشمل الاحتجاجات السلمية المنظمة ومقاومة حظر التجوال الذي فرضته السلطات في عدة ولايات.Edward Colston statue just got taken down in Bristol #blacklivesmatter pic.twitter.com/Rspq3D3BAC […]

