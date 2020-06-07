الكاظمي: العراق يمرّ بأزمات كبيرة في الجانب المالي وجائحة كورونا ووضعنا الخطط لتجاوزها

2020/06/07 | 20:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأحد، وضع خطط لتجاوز التحديات المالية، فيما أشار إلى أن سوء النظام الإداري عرقل العديد من المشاريع.

وقال الكاظمي خلال الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء، بحسب بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إنه “اليوم وبعد إكمال الكابينة الوزارية نبدأ بالخطوات العملية، كفريق واحد، لتجاوز التحديات التي يمرّ بها البلد”.

وأضاف، أن “البلد يمرّ بأزمات وتحديات كبيرة في الجانب المالي وجائحة كورونا وانهيار أسعار النفط وغيرها، ووضعنا الخطط لتجاوزها، وهذا ما يتطلب التعاون من قبل الجميع مع الحكومة لوضع البلد في الطريق الصحيح”.

وأشار الكاظمي، إلى أن “سوء النظام الإداري عرقل العديد من المشاريع، ونعمل جاهدين على إصلاحه”.

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