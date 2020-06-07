الحشد الشعبي ينظم حملة لفحص المقاتلين للوقاية من كورونا

2020/06/07 | 20:29 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظمت طبابة اللواء22 بالحشد الشعبي بالتعاون مع طبابة محور الشمال للحشد الشعبي، الاحد، حملة لفحص وتعفير المقاتلين اثناء الالتحاق والنزول للوقاية من فايروس كورونا مع تعفير اماكن تواجد المقاتلين.وقال اعلام الحشد في بيان تلقته وكالة صدى ، إن الحملة شملت الحملة لكل الاقسام الإدارية، حيث جرى التأكيد على الالتزام الصحي والتزام جميع المنتسبين باستخدام

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