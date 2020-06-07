إصابة متظاهرين برصاص حي خلال اشعال النار بمبنى حكومي في النجف

2020/06/07 | 20:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اصيب عدد من الاشخاص، مساء الاحد، اثناء اشعال النار في مبنى حكومي في محافظة النجف، خلال تظاهرة مطالبة بإقالة المحافظ ومسؤولين محليين.

وقال مصدر امني لوكالة شفق نيوز، إن عدداً من الاشخاص اشعلوا النيران في بوابة ديوان محافظة النجف وتوجهوا إلى منزل المحافظ لؤي الياسري مطالبين بإقالته من المنصب.

والياسري يدير محافظة النجف منذ ٢٠١٦ وينتمي لحزب الدعوة الاسلامية.

واضاف أن القوات الامنية اصابت عدداً من الأشخاص بإطلاق رصاص لمنعهم من الوصول إلى منزل المحافظ الياسري

وتضم محافظة النجف مرقد الإمام علي ابن عم نبي الاسلام محمد، كذلك مقراً للحوزة الدينية الشيعية.





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