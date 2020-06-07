صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للاصابات الجديدة بفيروس كورونا

2020/06/07 | 20:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اعلنت دائرة صحة بغداد/ الرصافة، الاحد، التوزيع الجغرافي للاصابات الجديدة المسجلة بفيروس كورونا.وذكرت الدائرة في بيان تلقته /المعلومة/، ان التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة في الرصافة اليوم وعددها 265 جاء على النحو الاتي: ٦٢ حالة خلال المسح الميداني في مناطق مدينة الصدر والشعب والنهروان والحسينية والبلديات والمشتل الإصابات المشخصة خلال مراجعة المؤسسات الصحية: […]

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