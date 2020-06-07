2020/06/07 | 20:33 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخول قافلة شاحنات أمريكية من العراق إلى الأراضي السورية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/07 | 20:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دخول قافلة شاحنات أمريكية من العراق إلى الأراضي السورية) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دخول قافلة شاحنات أمريكية من العراق إلى الأراضي السورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).