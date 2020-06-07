المتطوعون ينهون عمل معصرة الزيتون في معبد لالـش، بغياب أهالي بعشيقة وبحزاني

2020/06/07 | 20:38 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – نصر حاجي انهى المتطوعون الايزيديون (الخلمتكارين) عمل معصرة الزيتون في معبد لالش، والذي استمر لمدة ثلاثة ايام، بعد ان تأجل بسبب ظروف منع التجوال في اقليم كردستان مع انتشار وباء كورونا المستجد.وقال الخلمتكار “عامر محمود سيدو بك”، احد المشاركين في هذا العمل في حديثه لــ “ايزيدي 24″، “بجهود الخلمتكارين المتطوعين، وبإشرف …

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