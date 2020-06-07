الولايات المتّحدة تعلّق على انهيار العملة السوريّة والاقتصاد في سوريا

2020/06/07 | 20:40 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علّقت الولايات المتحدة الأميركيّة اليوم الأحّد على انهيار العملة السوريّة والاقتصاد السوري، وذلك عبر سفارتها في #دمشق.وقالت السفارة الأميركيّة في دمشق عبر حسابها الرسمي في تويتر: «لا يمكن لبشار الأسد ونظامه إخفاء حقيقة أن…

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