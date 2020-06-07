الوقف السني: سنعيد فتح جميع المساجد المغلقة

2020/06/07 | 20:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلن ديوان الوقف السني، عزمه اعادة فتح جميع المساجد المغلقة وتأهيلها لتكون جاهزة لإداء الصلوات والعبادات والمناسك حال رفع الحظر عنها.وقال الديوان في بيان انه "في اطار حملة غير مسبوقة لإعادة وتأهيل المساجد المغلقة لديوان الوقف السني بسبب الاحداث الامنية المؤسفة التي مرت بهل قبل اكثر من عشر سنوات ووفق منهج تعزيز المصالحة المجتمعية والسلم الاهلي، ادى رئيس ديوان الوقف السني سعد كمبش صلاة العصر مفتتحا من خلالها جامع السور في منطقة بغداد الجديدة ومعيدا رفع الاذان في هذا الجامع".واضاف ان "افتتاح الجامع حضره عدد من المديرين العامين في الديوان وجمع من الكادر الديني في هذا الجامع ووجهاء المنطقة".واعرب رئيس الديوان سعد كمبش عن شكره وتقديره "للقوات الامنية وتعاون اهالي المنطقة في الحفاظ على قدسية هذا الجامع وملحقاته"، مبينا "اننا ماضون اليوم قدما في تعزيز وحدتنا الوطنية العراقية الاصيلة والتأكيد على اننا شعب عراقي واحد بجميع مكوناته واطيافه في السراء والضراء ومهما اختلفت الظروف وتباينت الاحوال".واكد كمبش عزمه "على عودة جميع المساجد المغلقة وتأهيلها لتكون جاهزة لإداء الصلوات والعبادات والمناسك حال رفع الحظر عنها من قبل اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية".

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