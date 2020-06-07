وزارة الصناعة “تحطم الاسعار”: تخفيضات اسعار جديدة للكمامات

2020/06/07 | 20:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الاحد، تخفيضاً جديداً لأسعار الكمامات الطبية الوقائية خلال الايام المقبلة للبيع المباشر للمواطنين، عبر مواقع معاملها في المحافظات.وقالت الوزارة في بيان أطلعت عليه “يس عراق”، “انطلاقا من مبدأ المواطنة والشعور العالي بالمسؤولية فقد قامت الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود بتخفيض سعر بيع الكمامة الوقائية الخياطة اليدوية […]

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