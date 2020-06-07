تصعيد بوتيرة الاحتجاجات.. النجف والديوانية على صفيح ساخن وإقالة المحافظين مطلب المتظاهرين

2020/06/07 | 20:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ النجف

شهدت محافظتا النجف والديوانية، مساء اليوم الاحد، تصعيدا جديدا للمطالبة باقالة الحكومتين المحليتين، الأمر الذي تطور إلى حدوث صدامات بين المحتجين وقوات مكافحة الشغب، أمام مقر الحكومة المحلية في النجف، فيما حاصر محتجو الديوانية منزل المحافظ زهير الشعلان.

الحرائق تعود للواجهة

وانطلقت التظاهرة في النجف من ساحة الاعتصام إلى ديوان المحافظة للمطالبة بإقالة المحافظ ونائبيه ومدراء الدوائر وسط إجراءات أمنية مشددة، فيما طوق المتظاهرون دار الضيافة في المدينة وشهد المدخل الرئيسي لمقر المحافظ تدافعاً بين المتظاهرين والأجهزة الأمنية.

وتصاعدت وتيرة الأحداث في النجف، واقدم المحتجون الغاضبون على احراق جزء من الجدار الخارجي لمبنى الحكومة المحلية، بعد محاولة القوات الامنية تفريقهم بقنابل الغاز المسيل للدموع أمام مقر الحكومة المحلية، حيث كان المتظاهرون يطالبون باقالة المحافظ لؤي الياسري.

الشرطة تدعو لضبط النفس

وعلى خلفية التوترات الحاصلة، طالب قيادة شرطة النجف المتظاهرين بضبط النفس والتعاون مع الاجهزة الامنية، فيما أكدت حرصها على عدم السماح لبعض المندسين استغلال التظاهرات.

ودعت قيادة الشرطة، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، جميع المتظاهرين السلميين إلى "ضرورة ضبط النفس والتعاون مع الأجهزة الأمنية التي تعمل على حماية المتظاهرين".

وأضاف البيان، ان "شرطة المحافظة حريصة جدا على حماية أرواح المتظاهرين وتوفير الحماية لهم، وتطالبهم بضبط النفس وعدم السماح لبعض المندسين من استغلال التظاهرات كما انها تؤدي واجباتها بصورة مهنية".

ودعت قيادة الشرطة إلى "إبعاد من يحاول أن يخرج التظاهرات عن سلميتها"، مشيرة إلى أن "مطالبكم المشروعة محط اهتمام الجميع".

الديوانية على خطى النجف

واقدم عدد من المتظاهرين بمحافظة الديوانية، مساء اليوم الاحد، على محاصرة منزل المحافظ زهير الشعلان، للمطالبة بتنفيذ وعود محاسبة قتلة المتظاهرين.

وقال مصدر من داخل المحافظة، إن "المتظاهرين في الديوانية حاصروا منزل المحافظ زهير الشعلان بالقرب من مبنى الحكومة المحلية"، معلنين "انتهاء شرعية الحكومة المحلية".

وطالب المتظاهرون رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بتنفيذ وعوده، بمحاسبة قتلة المتظاهرين ومحاسبة الفاسدين.

وخلال الساعات الماضية، جدد العشرات من المتظاهرين، المطالبة بإقالة محافظ الديوانية، زهير الشعلان، ونائبيه ومدراء الدوائر.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، عن التظاهرات تجددت وسط محافظة الديوانية للمطالبة بإقالة المحافظ زهير الشعلان ونائبيه وإقالة مدراء الدوائر وتنفيذ المطالب المركزية.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني من محافظة الديوانية، بأن المتظاهرين أغلقوا طريقاً في المحافظة لمنع وصول المحافظ إلى مركز المدينة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "متظاهرين أقدموا على إغلاق طريق الديوانية قضاء الحمزة الشرقي، حيث يسكن المحافظ، لمنعه من الوصول إلى مركز الديوانية".

وأشار إلى أن "هذا الإجراء الذي اتخذه المتظاهرون، جاء بعد المهلة التي منحوها للحكومة المحلية لغرض تقديم استقالتها".

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