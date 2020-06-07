وثيقة رسمية تكشف عن اجراءات امنية جديدة ومشددة في بغداد للسيطرة على انتشار كورونا

2020/06/07 | 20:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

تكشف وثيقة رسمية صادرة عن قيادة عمليات بغداد، عن اجراءات جديدة بعضها غير مسبوق لتطبيق الحظر الشام...





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