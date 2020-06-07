نقيب الصحفيين العراقيين: قرار الغاء استثناءات الحظر متسارع وغير صائب

2020/06/07 | 20:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز قال نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، اليوم الاحد، ان قرار قيادة عمليات بغداد الغاء الاستثناءات من الحظر مفاجئ واكد اللامي في حديث متلفز لقناة “العهد الفضائية” ان ، ” الصحفيون ينقلون رسالة تثقيف المواطنين بخصوص الوقاية من فايروس كورونا”.واشار، ” نتواصل مع القوات الأمنية وسنسعى الى انهاء هذا القرار غير الصحيح” موضحا […]

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