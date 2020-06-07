خطفها مسلحون موالون لتركيا.. العثور على مراهقة كردية جثة هامدة شمال سوريا

2020/06/07 | 20:51 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة عثر الأحد على جثمان فتاة كردية كانت قد اختطفت في أواخر مايو الماضي من قبل فصائل السلطان مراد الموالية لتركيا والتي تقاتل في شمال سوريا في قرية الفيرزية بمدينة أعزاز.ووفق صفحة مكتب الإعلام لشمال شرق سوريا، فقد عثر أهالي قرية درويش على ملك نبيل خليل جمعة (16 عاما) جثة هامدة بعد أسبوعين من اختطافها من قبل "مرتزقة السلطان مراد" .وكان عنصر من فصائل السلطان مراد قد خطف في 18 مايو أيضا فتاة واغتصابها وأجبرها على الزواج منه تحت تهديد السلاح.وتستخدم تركيا فصائل السلطان مراد في منطقة عفرين ذات الغالبية الكردية من أجل تعزيز نفوذها شمال سوريا.

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