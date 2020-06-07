2020/06/07 | 20:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة العمل: إكمال صرف راتب المعين المتفرغ لأيار الماضي للمستلمين سابقاً هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/07 | 20:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة العمل: إكمال صرف راتب المعين المتفرغ لأيار الماضي للمستلمين سابقاً) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة العمل: إكمال صرف راتب المعين المتفرغ لأيار الماضي للمستلمين سابقاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).