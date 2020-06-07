بعد قرار لحكومة كوردستان.. لاجئون سوريون يعودون إلى بلدهم طوعا

2020/06/07 | 20:54 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت مفوضية شؤون اللاجئين في إقليم كوردستان، يوم الأحد، عن عودة لاجئين سوريين إلى بلدهم بعد قرار حكومة الإقليم بفتح معبر فيشخابور الحدودي مع سوريا.

وقال مسؤول اعلام المفوضية رشيد حسين لوكالة شفق نيوز، إن "500 لاجئ سوري في محافظة دهوك سجلوا اسماءهم لدى المفوضية للعودة الطوعية الى سوريا بعد قرار حكومة الاقليم فتح معبر فيشخابور الحدودي مع سوريا".

وأضاف أن "60 لاجئا عبروا الحدود اليوم الى سوريا"، موضحا ان "أسباب العودة الطوعية حسب اللاجئين هي الأزمة الاقتصادية وانحسار فرص العمل في اقليم كوردستان".

يذكر ان عدد اللاجئين العائدين الى سوريا منذ تفشي ازمة كورونا في اقليم كوردستان وتعرضه للازمة الاقتصادية منذ بداية العام الحالي بلغ 850 لاجئا.

وكانت منظمة شؤون اللاجئين في اقليم كوردستان اعلنت ان عدد اللاجئين السوريين في الاقليم يصل الى (247 ) الف شخص

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